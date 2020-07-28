Декларация ради движухи. Политолог оценил доходы Навального

Почти 5,5 млн рублей заработал оппозиционный политик Алексей Навальный в прошлом году. Из них 326 тысяч рублей он заплатил в виде налогов. Такие цифры содержатся в декларации о доходах, которую он разместил на своей странице в Twitter.

Навальный уточнил, что его доход «складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ», а также имеются небольшие выплаты по акциям. Он отметил, что никаких денег от рекламы в Istagram и ФБК, существующего на пожертвования, он не имеет.

Свою налоговую декларацию за 2019 год политик обнародовал в ответ на обещание журналистки телеканала Russia Today Екатерины Винокуровой раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН высказал предположение, что за публикацией декларации Навального стоит не только спор с журналисткой.