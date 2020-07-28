Декларация ради движухи. Политолог оценил доходы Навального
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН высказал предположение, что за публикацией декларации оппозиционера Алексея Навального стоит не только спор с журналисткой.
Почти 5,5 млн рублей заработал оппозиционный политик Алексей Навальный в прошлом году. Из них 326 тысяч рублей он заплатил в виде налогов. Такие цифры содержатся в декларации о доходах, которую он разместил на своей странице в Twitter.
Навальный уточнил, что его доход «складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ», а также имеются небольшие выплаты по акциям. Он отметил, что никаких денег от рекламы в Istagram и ФБК, существующего на пожертвования, он не имеет.
Свою налоговую декларацию за 2019 год политик обнародовал в ответ на обещание журналистки телеканала Russia Today Екатерины Винокуровой раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН высказал предположение, что за публикацией декларации Навального стоит не только спор с журналисткой.
«У него есть большая проблема. Ему нужно сохраняться в политике. В ней нельзя сохраняться долго без действий. «Движуха» должна быть. Может, другого движения у него сейчас не оказалось. Публикация декларации, кроме политического, может принести только один доход: «Смотрите, какой я честный!» Вопрос: зачем нужно подтверждать собственную честность? Потому что есть опасения, что в ней кто-то будет сомневаться. Лишний раз продемонстрировать свою честность, чтобы создать общественное мнение, когда вопрос будет задан – вот это может быть очень интересно», - сказал Журавлев.
Однако он не исключил и «самый простой вариант». «Может, он действительно решил щелкнуть по носу журналистку. Мы не можем ставить под сомнение его декларацию, потому что знаем ровно то, что он опубликовал. У нас один источник информации – сам Навальный», - заметил политолог.
Ранее Навальный заявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил это невозможностью оплатить суммы по искам близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина.
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