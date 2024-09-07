В ЦИК продумают возможность применения ТЭГ по примеру Москвы при организации голосования
7 сентября 202420:15
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что опыт применения терминалом для электронного голосования стоил распространить на другие регионы России.
По ее словам, два года назад ЦИК уже выступал с подобной инициативой. Сейчас же можно придумать программу, которая могла бы работать на территории всей страны.
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев подчеркнул, что у Москвы получилось внедрить систему лишь за счет бюджета субъекта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru