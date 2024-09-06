Шапошников: Выборы в Мосгордуму проходят в соответствии с московским стандартом

Он напомнил, что более 10 лет назад Москва «задала стандарт московских выборов» и теперь каждый электоральный цикл не только подтверждает его, но и улучшает.

«Мы начинали 10 лет назад просто с зала видеонаблюдения, группы разбора и пресс-центра. Сейчас видеоцентр, группы разбора, группа быстрого реагирования, пресс-центр, группа наблюдения за электронными выборами и прочее, прочее, прочее», - указал Шапошников.

Председатель Мосгордумы добавил, что также появился штаб наблюдателей Общественного штаба, находящийся непосредственно на участковых избирательных комиссиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

