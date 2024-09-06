Шапошников: Выборы в Мосгордуму проходят в соответствии с московским стандартом
Выборы в Московскую городскую думу проходят в соответствии с московским стандартом голосования. Об этом журналистам заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Он напомнил, что более 10 лет назад Москва «задала стандарт московских выборов» и теперь каждый электоральный цикл не только подтверждает его, но и улучшает.
«Мы начинали 10 лет назад просто с зала видеонаблюдения, группы разбора и пресс-центра. Сейчас видеоцентр, группы разбора, группа быстрого реагирования, пресс-центр, группа наблюдения за электронными выборами и прочее, прочее, прочее», - указал Шапошников.
Председатель Мосгордумы добавил, что также появился штаб наблюдателей Общественного штаба, находящийся непосредственно на участковых избирательных комиссиях.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы онлайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израильская фигуристка не поддержала отстранение россиян от соревнований
- Телеведущая Яна Чурикова назвала ответственных артистов в России
- Суд отправил под домашний арест зампреда правительства Ивановской области
- Электричка и грузовик столкнулись в Санкт-Петербурге
- Дуров: Количество платных подписчиков Telegram достигло 10 миллионов
- Феминистка Маршенкулова пополнила список иноагентов
- Матч сборных России и Таиланда могут отменить из-за тайфуна
- Бакальчук: Заявление «Яндекса» подтвердило верность объединения Wildberries и Russ
- СК предъявил обвинение в получении взятки генерал-майору Муминджанову
- Боевик «Союз» стал самым популярным фильмом у российских пиратов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru