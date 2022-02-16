«Даже не покраснеют»: В Совфеде объявили «не случившееся» вторжение победой России

Завершение военных учений к 16 февраля является победой российской дипломатии, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В ночь на 16 января Россия начала вывод военной техники из Крыма. Так называемое российское вторжение на Украину, которое западные СМИ и политики прогнозировали на эти часы, не состоялось.

«Я бы не сказал, что это поражение Запада, он привык к такого рода фокусам. Они даже не покраснеют, уверяю вас. А международная общественность, увы, имеет слишком короткую память. Канцлер ФРГ Олаф Шольц забыл о том, что война в Европе была в 1999 году, когда натовцы бомбили Белград. Владимиру Путину пришлось ему об этом напомнить буквально вчера. Что касается совести и изменения мнения мировой общественности, я сильно сомневаюсь, а вот что касается российской дипломатии – это 100%. Я расцениваю это как победу российской дипломатии. Все попытки втянуть нас в войну к 16 числу провалились. Хотя это не означает, что они не продолжат готовить разные провокации», - объяснил политик.

Климов отметил, что не доверяет миролюбивым словам президента США Джо Байдена, обращенным к россиянам: американский лидер накануне заявил, что Вашингтон не угрожает россиянам и не отправляет войска и ракеты на Украину. «Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», - сказал Байден.