«Даже не покраснеют»: В Совфеде объявили «не случившееся» вторжение победой России
Российские дипломаты обыграли западных, завершив учения к сроку «вторжения», однако Западу - не считает сенатор Андрей Климов.
Завершение военных учений к 16 февраля является победой российской дипломатии, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В ночь на 16 января Россия начала вывод военной техники из Крыма. Так называемое российское вторжение на Украину, которое западные СМИ и политики прогнозировали на эти часы, не состоялось.
«Я бы не сказал, что это поражение Запада, он привык к такого рода фокусам. Они даже не покраснеют, уверяю вас. А международная общественность, увы, имеет слишком короткую память. Канцлер ФРГ Олаф Шольц забыл о том, что война в Европе была в 1999 году, когда натовцы бомбили Белград. Владимиру Путину пришлось ему об этом напомнить буквально вчера. Что касается совести и изменения мнения мировой общественности, я сильно сомневаюсь, а вот что касается российской дипломатии – это 100%. Я расцениваю это как победу российской дипломатии. Все попытки втянуть нас в войну к 16 числу провалились. Хотя это не означает, что они не продолжат готовить разные провокации», - объяснил политик.
Климов отметил, что не доверяет миролюбивым словам президента США Джо Байдена, обращенным к россиянам: американский лидер накануне заявил, что Вашингтон не угрожает россиянам и не отправляет войска и ракеты на Украину. «Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», - сказал Байден.
«Вся эта история про 16 февраля и вчерашнее выступление Байдена с обращением к России напоминает мне историю про преступника, который говорит своей жертве: "Не бойся, я тебя не больно зарежу". Лучше бы он занимался своими избирателями, которые ему в большинстве своем уже не доверяют. Он уверяет, что Америка – не враг России. А как же быть с действующим законом США 115-44 (федеральный закон США, налагающий дополнительные санкции на Иран, Северную Корею и Россию от 2 августа 2017 года, - прим. НСН), где написано, что Россия – противник Америки, и надо всем, в том числе союзникам США, приложить усилия для нашего сдерживания? Это предусматривает и военные меры тоже. Я еще напомнил бы фразу [экс-президента США Дональда] Трампа, что главная угроза для США – это сами США. Вот надо, наверное, в этой парадигме рассматривать ситуацию. А американцы и их союзники продолжают фантазировать по поводу новых дат. Мы же начали учения, закончили, войска выводим, действуем по плану. В этом отношении для 4/5 человечества мы, я думаю, достойный пример, там нас понимают, никто конфликтовать не хочет, наоборот, у нас с 4/5 стран мира нормальное, равноправное сотрудничество развивается. А вся эта истерия, которую создают англосаксонские СМИ – она существует, но к ней так и надо относиться, как к массированной, пропагандистской кампании, которая и будет продолжаться», - подытожил сенатор.
Россия и США пока продолжают переговоры по гарантиям безопасности, которые требует Москва. Предсказать их результаты пока что невозможно, так как стороны еще в самом начале борьбы за влияние на мировой арене, заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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