Путин напомнил о развязанной НАТО войне против Белграда
Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе войны, напомнил о развязанной НАТО войне против Белграда. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передают «Известия».
Глава государства подчеркнул, что Россия не хочет войны, именно поэтому Москва выдвинула идеи по безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца продлились чуть более трёх часов.
По его словам, сначала лидеры общались один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, после чего продолжили свою беседу в формате рабочего завтрака.
Накануне Владимир Путин уточнил, что большая часть переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем будет посвящена темам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.
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