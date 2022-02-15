Путин напомнил о развязанной НАТО войне против Белграда

Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе войны, напомнил о развязанной НАТО войне против Белграда. Об этом российский президент заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передают «Известия».

Глава государства подчеркнул, что Россия не хочет войны, именно поэтому Москва выдвинула идеи по безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца продлились чуть более трёх часов.