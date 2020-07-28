Дегтярёв рассказал о митингующих с ножами и топором
На несанкционированной акции в Хабаровске в минувшую субботу полицейские изъяли несколько ножей и топор, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он задался вопросом, зачем человек пришёл на митинг с ножом, сообщает Ura.ru.
Дегтярёв также отметил, что с уважением относится к тем, кто выходит на митинги в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, но при этом призвал «оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким».
Стихийные массовые акции продолжаются в Хабаровском крае уже вторую неделю. Участники несанкционированных шествий и митингов требуют справедливого суда над арестованным по подозрению в организации убийств Фургалом не в Москве, а в Хабаровске. Одна из самых массовых акций прошла в Хабаровске в субботу, 25 июля. Некоторые СМИ сообщали, что на улицы вышли несколько десятков тысяч человек, однако Дегтярёв считает эти цифры завышенными и говорит о 10 тысячах.
Ранее врио главы региона утверждал, что ситуацию в регионе «раскачивают» в том числе иностранцы и те, кто хочет заработать себе на митингах политические очки.
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