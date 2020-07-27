«Действует энергично и слушает людей». Кремль оценил работу Дегтярева в Хабаровске

Благосклонной оценки удостоился врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев по итогам первой недели работы в регионе. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Дегтярев действует «весьма энергично: активно работает, знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь». Он также отметил, что Путин самым внимательным образом наблюдает за ситуацией в Хабаровском крае, а Дегтярев находится «на активной связи» с Москвой. Ситуация в Хабаровском крае «скорее успокаивается», - сказал представитель Кремля. Причиной тому он видит то обстоятельство, что «Дегтярев слушает людей».

Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, на посту руководителя региона он заменил Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств в 2000-х годах и отправленного президентом в отставку в связи с утратой доверия. С момента задержания Фургала в регионе продолжаются акции протеста, которые прибытие Дегтярева не остановило. «Слушать людей», по выражению представителя Кремля, Дегтярев начал в конце минувшей недели: поздно вечером в воскресенье, после своего возвращения из поездки по Ванинскому и Совгаванскому районам, он решил пообщаться с митингующими. К тому времени большая часть участников акции в центре Хабаровска уже разошлась. Оставшихся он призвал заканчивать с митингами в период ограничений по коронавирусу. По его словам, «Москва все услышала».

До воскресного появления перед митингующими в Хабаровске Михаил Дегтярев высказывался в том духе, что с крикунами говорить не намерен. Еще в четверг он предупреждал, что на разговор с участниками несанкционированных акций выходить не собирается: «Тут есть, чем заняться руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», - заявил он после визита в краевую больницу. Кроме того, Дегтярев высказал мнение, что первые митинги хабаровчан в поддержку Фургала были проявлением «праведного гнева», а вот за дальнейшими протестными акциями стоят «внешние силы».

Документальный фильм о протестах в Хабаровске снимет Сергей Шнуров. Об этой инициативе музыканта и сопредседателя «Партии роста» стало известно после его прибытия в краевую столицу. Шнуров опубликовал стихотворение, смысл которого сводится к тому, что протестующих нужно выслушать. Как передает ТАСС, Шнуров взял интервью у Михаила Дегтярева, поговорил с жителями города - со всеми, кто пожелал высказаться.

