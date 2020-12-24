Дегтярев сделал 31 декабря выходным в Хабаровском крае

Ранее политик сказал, что 31 декабря принципиально не будет объявлять выходным, так как «на это нет полномочий у губернаторов».

Напомним, губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что рабочий день перенесён на 26 декабря.

