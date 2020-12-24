Дегтярев сделал 31 декабря выходным в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после обращения главы государства изменил свое решение, и сделал 31 декабря выходным днем, сообщает РИА Новости.
По его словам, объявление дня выходным – «прерогатива президента и председателя правительства». По словам врио, 31 декабря в регионе будет выходным днем, как и 26 декабря. При этом Дегтярев назвал одно условие: «мужчины должны 31 числа помогать своим жёнам, матерям».
Ранее политик сказал, что 31 декабря принципиально не будет объявлять выходным, так как «на это нет полномочий у губернаторов».
Напомним, губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем для служащих исполнительных органов государственной власти, сообщается на сайте правительства региона.
Отмечается, что рабочий день перенесён на 26 декабря.
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