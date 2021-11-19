«Деградация и маргинализация»: В Москве оценили последствия непризнания Путина в США

Инициатива американских конгрессменов не признавать возможную победу Владимира Путина на президентских выборах 2024 года может получить отклик в ряде стран, сказал в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Аббас Галлямов.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Путина президентом России, если он захочет выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года. По их мнению, это нарушение международных законов.