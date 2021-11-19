«Деградация и маргинализация»: В Москве оценили последствия непризнания Путина в США
Если международное сообщество ограничит контакты с президентом России, это приведет к деградации экономики и снижению уровня жизни, сказал НСН Аббас Галлямов.
Инициатива американских конгрессменов не признавать возможную победу Владимира Путина на президентских выборах 2024 года может получить отклик в ряде стран, сказал в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Аббас Галлямов.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Путина президентом России, если он захочет выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года. По их мнению, это нарушение международных законов.
«Если Путин после 2024 года переизберется, и соответствующий законопроект вступит в силу, значительное число стран с удовольствием присоединятся к американцам и не будут признавать Путина, по крайней мере, до какой-то степени, и его международные контакты могут быть ограничены», - сказал Галлямов.
По его мнению, такое развитие событий может негативно сказаться на России в целом.
«Это приведет к дальнейшей маргинализации России, к тому, что российская экономика будет деградировать ускоренными темпами, уровень жизни будет снижаться, а социальная среда также деградировать. Вот примерные последствия всего этого», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН в этой связи, что поведение американских политиков все больше начинает напоминать театр абсурда.
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