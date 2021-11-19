«Деградация и маргинализация»: В Москве оценили последствия непризнания Путина в США

Если международное сообщество ограничит контакты с президентом России, это приведет к деградации экономики и снижению уровня жизни, сказал НСН Аббас Галлямов.

Инициатива американских конгрессменов не признавать возможную победу Владимира Путина на президентских выборах 2024 года может получить отклик в ряде стран, сказал в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Аббас Галлямов.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей Конгресса США предложение не признавать Путина президентом России, если он захочет выставить свою кандидатуру на выборах 2024 года. По их мнению, это нарушение международных законов.

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«Если Путин после 2024 года переизберется, и соответствующий законопроект вступит в силу, значительное число стран с удовольствием присоединятся к американцам и не будут признавать Путина, по крайней мере, до какой-то степени, и его международные контакты могут быть ограничены», - сказал Галлямов.

По его мнению, такое развитие событий может негативно сказаться на России в целом.

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«Это приведет к дальнейшей маргинализации России, к тому, что российская экономика будет деградировать ускоренными темпами, уровень жизни будет снижаться, а социальная среда также деградировать. Вот примерные последствия всего этого», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН в этой связи, что поведение американских политиков все больше начинает напоминать театр абсурда.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАКонгресс СШАВладимир Путин
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