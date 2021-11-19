В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства в случае его участия в выборах 2024 года внесли в Палату представителей Конгресса США. С инициативой выступили конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон.

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«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», — говорится в документе, опубликованном на сайте Коэна.

В резолюции отмечается, что поправки в российскую Конституцию, внесенные в прошлом году, «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств». В связи с этим попытки Путина остаться на посту президента по окончании его срока в 2024 году должны повлечь непризнание со стороны Вашингтона.

Как отмечается, если резолюцию примут, она будет носить рекомендательный характер.

Ранее Путин заявлял, что пока не принял решений насчет своего участия в президентских выборах 2024 года, напоминает Ura.ru. В то же время глава государства подчеркнул, что Конституция позволяет ему сделать это, пишет «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Конгресс СШАСШАВладимир Путин
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