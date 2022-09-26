Давление газа упало на обеих нитках газопровода «Северный поток-1»

Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил о падении давления газа на обеих нитках газопровода «Северный поток-1», передает «Интерфакс».

Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»

В настоящее время причины выясняются.

Ранее сообщалось, что группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток
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