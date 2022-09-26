Давление газа упало на обеих нитках газопровода «Северный поток-1»
26 сентября 202222:43
Оператор магистрали Nord Stream AG сообщил о падении давления газа на обеих нитках газопровода «Северный поток-1», передает «Интерфакс».
В настоящее время причины выясняются.
Ранее сообщалось, что группа активистов из ФРГ устроила демонстрацию вблизи Любмина с требованиями как можно скорее запустить трубопровод «Северный поток — 2».
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru