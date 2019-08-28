Дату обмена заключенными между Россией и Украиной перенесли

Адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится. Как отмечает ТАСС, защитник подчеркнул, что обмен отодвигается на неопределенный срок.

По словам Рыбина, срыв сроков связан с бюрократическими трудностями. Процедура не может быть начата до подписания президентом Украины указа о помиловании. Адвокат предполагает, что в офисе Владимира Зеленского есть некие силы, «которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг».

Напомним, 22 августа украинские СМИ, ссылаясь на юристов, осведомленных о переговорах об обмене, писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа. Как отмечает RT, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил надежду на то, что обмен состоится.

Ранее НСН писала, что россияне Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов попали в список обмена заключенными между Москвой и Киевом. Об этом заявил адвокат двух граждан РФ Валентин Рыбин. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в интервью НСН назвал вышеуказанных россиян заложниками Киева.

