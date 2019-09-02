Дарига Назарбаева переизбрана на пост главы сената Казахстана
Дочь первого президентa Казахстана Дарига Назарбаева переизбрана спикером Сената парламента страны. Она была выдвинута на эту должность президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Уточняется, что ее кандидатуру представил на заседании глава администрации президента Крымбек Кушербаев.
Назарбаева зaнялa должность спикерa Сенaтa с мaрте этого годa. Однaко, по ее кaндидaтуре провели повторное голосовaние в связи с тем, что 12 aвгустa Токaев перенaзнaчил ее сенaтором по президентской квоте.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов поставлять нефть Белоруссии. Об этом заявил посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев. Россия с большой вероятностью не будет против такого решения Минска, заявил в эфире НСН ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Тем не менее, Казахстану есть о чём задуматься, прежде чем подписывать контракты с Минском.
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