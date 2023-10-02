Дания выделила более 14 млн долларов на закупку снарядов для Украины

Уточняется, что средства выделены под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), ожидается, что боеприпасы Киев получит в течение 2024 года,

«Украинцы по-прежнему находятся в ситуации, когда им остро не хватает артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то с этим сделать», - отметил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Также отмечается, что Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов.

