Дания выделила более 14 млн долларов на закупку снарядов для Украины
Власти Дании объявили о выделении 100 млн крон (более 14 млн долларов) на совместную закупку снарядов калибра 155 мм для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны королевства.
Уточняется, что средства выделены под эгидой Европейского оборонного агентства (EDA), ожидается, что боеприпасы Киев получит в течение 2024 года,
«Украинцы по-прежнему находятся в ситуации, когда им остро не хватает артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то с этим сделать», - отметил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Также отмечается, что Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобиля ведомства
- Цукерберг выложил фото с разбитым лицом на фоне слухов о бое с Маском
- Дания выделила более 14 млн долларов на закупку снарядов для Украины
- СМИ: Пассажирский самолет упал на востоке Китая
- Егор Крид отсудил у Mash 350 тысяч рублей
- Минстрой опроверг планы восстанавливать не все города в новых регионах
- СМИ: «Аль-Каида» напала на главу йеменского спецназа
- ВС РФ на купянском направлении уничтожили гаубицу М109 «Паладин»
- Песков: указ Путина приведет к переселению в Россию граждан Украины
- МИД Казахстана запретил въезд критикующим страну иностранцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru