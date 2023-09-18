Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Российские военные в ночь на 18 сентября нанесли удар по местам хранения преданных Украине крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что Вооружённые силы РФ использовали для этого высокоточное оружие и ударные БПЛА, которыми были поражены также центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - указали в военном ведомстве.
Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Украина потеряла слишком много людей, но приобрела крайне мало территорий в ходе контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru