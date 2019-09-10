Дания предложила США направить инвестиции в Гренландию

10 сентября20:43

Дания заявила о своей открытости к иностранным инвестициям, в том числе о готовности сотрудничать с США. Об этом сообщила датский министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел Ане Лоне Баггер, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Она отметила, что Дания заинтересована в том, чтобы США вкладывались в развитие острова, подчеркнув, что Гренландия богата природными ресурсами, рыбой.

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Однако она отметила, что жители острова вряд ли будут довольны размещению американских военных баз.

Напомним, в середине августа СМИ сообщили о планах Трампа купить Гренландию. А в конце августа республиканцы выпустили ограниченный тираж футболок с Гренландией в составе США.

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ФОТО: vk.com
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