Дания предложила США направить инвестиции в Гренландию
10 сентября20:43
Дания заявила о своей открытости к иностранным инвестициям, в том числе о готовности сотрудничать с США. Об этом сообщила датский министр по вопросам образования, культуры, церкви и иностранных дел Ане Лоне Баггер, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Она отметила, что Дания заинтересована в том, чтобы США вкладывались в развитие острова, подчеркнув, что Гренландия богата природными ресурсами, рыбой.
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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ГренландияСшаДания
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