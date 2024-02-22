Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом

Дания намерена передать первые истребители F-16 Украине летом 2024 года. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Дании.

Нидерланды готовят 24 истребителя F-16 для передачи Украине

Согласно данным, конкретные сроки передачи первых датских истребителей F-16 зависят, в частности, от полной подготовки украинских пилотов и необходимого украинского вспомогательного персонала. Кроме того, указывается, что сроки поставки истребителей зависят и от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом ранее подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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