Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом
Дания намерена передать первые истребители F-16 Украине летом 2024 года. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Дании.
Согласно данным, конкретные сроки передачи первых датских истребителей F-16 зависят, в частности, от полной подготовки украинских пилотов и необходимого украинского вспомогательного персонала. Кроме того, указывается, что сроки поставки истребителей зависят и от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом ранее подтверждал, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков, передает «Радиоточка НСН».
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