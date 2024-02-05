Нидерланды готовят 24 истребителя F-16 для передачи Украине

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своих соцсетях заявила, что Королевство готовит для передачи Украине ещё шесть истребителей F-16.

Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по российским силам

По её словам, таким образом, в общей сложности Киеву будет поставлено 24 истребителя.

«Как и было обещано ранее», - добавила Оллонгрен.

Ранее в США заявили, что передача F-16 Украине планируется в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также было отмечено, что несколько украинских пилотов проходят подготовку на базе ВВС в Соединённых Штатах.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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