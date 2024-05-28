Дания отказалась признать Палестину как государство
Парламент Дании отказался признавать Палестину государством. Как сообщает Reuters, большинство депутатов проголосовали против инициативы, которая была выдвинута четырьмя оппозиционными партиями.
Представительница партии «Альтернатива» Саша Факсе отметила, что признание Палестины является единственным путём к стабильному миру на Ближнем Востоке. В ответ парламентарии указали на отсутствие необходимых условий для признания суверенитета Палестины.
Глава МИД Дании Ларс Льокке Расмуссен пояснил ранее, что у Палестины нет ни одного функционирующего органа власти и контроля над собственной территорией.
При этом министр подчеркнул, что власти Дании хотят, «чтобы наступил день», когда они смогут признать Палестину.
Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид официально признаёт Палестину в качестве независимого государства, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru