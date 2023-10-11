Норвегия выделит около $19 млн на разминирование Украины

«Правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 200 млн норвежских крон на зачистку от мин и других подрывных средств», — говорится в заявлении.

Как отметила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт, разминирование территорий необходимо для восстановления инфраструктуры, продолжения сельхозработ и поставок зерна.

Между тем США заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $200 млн, пишет RT.

