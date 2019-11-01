Асад пояснил, почему назвал Трампа лучшим президентом США
Сирийский президент Башар Асад рассказал, почему считает американского лидера Дональда Трампа лучшим за всю историю страны. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в эфире сирийского телеканала.
Лидер Сирии заявил, что Трамп лучший не из-за политики, а из-за своей прозрачности и прямоты. Асад, в частности, привел в пример ситуацию с нефтью, заявляя, что Трамп прямо говорит о том, что США нужна нефть и занимает позиции у сирийских месторождений. "Что может быть лучше, чем откровенный враг?" – приводит его слова агентство.
По его мнению, в целом американские президенты – преступники.
Ранее в США заявили, что американские военные продолжат контролировать сирийские нефтяные объекты на северо-востоке страны, несмотря на отвод войск из страны. Целью этого было названо обеспечение использования месторождений их союзниками – курдами.
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