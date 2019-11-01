Асад пояснил, почему назвал Трампа лучшим президентом США

1 ноября 201900:32

Сирийский президент Башар Асад рассказал, почему считает американского лидера Дональда Трампа лучшим за всю историю страны. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в эфире сирийского телеканала.

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Лидер Сирии заявил, что Трамп лучший не из-за политики, а из-за своей прозрачности и прямоты. Асад, в частности, привел в пример ситуацию с нефтью, заявляя, что Трамп прямо говорит о том, что США нужна нефть и занимает позиции у сирийских месторождений. "Что может быть лучше, чем откровенный враг?" – приводит его слова агентство.

По его мнению, в целом американские президенты – преступники.

Ранее в США заявили, что американские военные продолжат контролировать сирийские нефтяные объекты на северо-востоке страны, несмотря на отвод войск из страны. Целью этого было названо обеспечение использования месторождений их союзниками – курдами.

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ФОТО: РИА Новости
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