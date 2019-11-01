Асад пояснил, почему назвал Трампа лучшим президентом США

Лидер Сирии заявил, что Трамп лучший не из-за политики, а из-за своей прозрачности и прямоты. Асад, в частности, привел в пример ситуацию с нефтью, заявляя, что Трамп прямо говорит о том, что США нужна нефть и занимает позиции у сирийских месторождений. "Что может быть лучше, чем откровенный враг?" – приводит его слова агентство.

По его мнению, в целом американские президенты – преступники.

Ранее в США заявили, что американские военные продолжат контролировать сирийские нефтяные объекты на северо-востоке страны, несмотря на отвод войск из страны. Целью этого было названо обеспечение использования месторождений их союзниками – курдами.

