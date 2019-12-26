Сирия начала геологоразведку нефти совместно с РФ
Советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан объявила о начале геологоразведочных работ на нефтяных и газовых месторождениях совместно с российскими компаниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал al-Mayadeen.
Работы ведутся в Средиземном море. Ранее 17 декабря стало известно, что две российские компании по решению сирийского парламента будут добывать нефть в Сирии. Парламент одобрил соответствующие контракты компаниям «Меркурий» и «Вилада».
На прошлой неделе NBC сообщала, что американский авианосец следит за российским присутствием в Средиземноморье.
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