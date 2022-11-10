«Дал толчок искусству»: Помощник Ельцина оценил правление Брежнева

«Оценивать правителя надо по тому, какой была динамика в начале правления и в конце. При Брежневе была деградация идеологии, имитация партийного единодушия, на людей политикам было наплевать. А людям было наплевать на партию. Однако из-за этого возникли зачатки индивидуализма. Люди занимались искусством: кто бардовской песней, кто литературой. Появились «шестидесятники», среди них Евтушенко, Окуджава, Стругацкие… Потом эти самые люди искусства окрепли и произошла перестройка. Но это уже при Хрущеве», — вспомнил Сатаров.

Сегодня, 10 ноября, исполнилось ровно 40 лет назад со дня, когда в Подмосковье скончался генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, сообщает «Радиоточка НСН». Он правил страной в течение 18 лет, и многие всерьез считали, что ему нет и не может быть альтернативы. Через девять лет после его смерти СССР распался.

