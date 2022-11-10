«Дал толчок искусству»: Помощник Ельцина оценил правление Брежнева
Брежнев привел страну к идеологической деградации, но из этого выросли зачатки индивидуализма, заявил НСН правозащитник Георгий Сатаров.
Бывший помощник Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров оценил в интервью НСН время правления Леонида Брежнева в 1977-1982 годах.
«Оценивать правителя надо по тому, какой была динамика в начале правления и в конце. При Брежневе была деградация идеологии, имитация партийного единодушия, на людей политикам было наплевать. А людям было наплевать на партию. Однако из-за этого возникли зачатки индивидуализма. Люди занимались искусством: кто бардовской песней, кто литературой. Появились «шестидесятники», среди них Евтушенко, Окуджава, Стругацкие… Потом эти самые люди искусства окрепли и произошла перестройка. Но это уже при Хрущеве», — вспомнил Сатаров.
Сегодня, 10 ноября, исполнилось ровно 40 лет назад со дня, когда в Подмосковье скончался генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, сообщает «Радиоточка НСН». Он правил страной в течение 18 лет, и многие всерьез считали, что ему нет и не может быть альтернативы. Через девять лет после его смерти СССР распался.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний
- Экс-советник главы Пентагона раскритиковал Киев за иллюзию готовности к диалогу с Москвой
- Президент Сербии признал ошибку в своём прогнозе по обороне Херсона
- Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией
- СМИ: в США испугались наличия у России ядерной торпеды
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Некоглая на экстрадицию в Молдавию
- Фигурантом дела о госизмене стал студент из Астрахани
- Нижегородский губернатор заставил магазин снизить цены на «Доширак»
- В России приостановили продажи кукурузы после отравления людей
- Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал под польские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru