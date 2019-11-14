Водительские права Брежнева ушли с молотка за 1,5 млн рублей

Водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, которое он получил в подарок в 1976 году, продано за 1 млн 550 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу аукционного дома «Лифонд» Сергея Бурмистрова.

Отмечается, что удостоверение заламинировано и находится в хорошем состоянии. Кто стал обладателем документа не уточняется.

Как пишет агентство, это удостоверение, дающее Брежневу право управлять любым транспортом, стало «шуточным подарком» от министра МВД Николая Щелокова.

Ранее в августе текущего года сообщалось, что место отдыха советских лидеров в Крыму, где, в частности, любил бывать Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.



