Водительские права Брежнева ушли с молотка за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение Леонида Брежнева на управление всеми видами транспорта, которое он получил в подарок в 1976 году, продано за 1 млн 550 тысяч рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу аукционного дома «Лифонд» Сергея Бурмистрова.
Отмечается, что удостоверение заламинировано и находится в хорошем состоянии. Кто стал обладателем документа не уточняется.
Как пишет агентство, это удостоверение, дающее Брежневу право управлять любым транспортом, стало «шуточным подарком» от министра МВД Николая Щелокова.
Ранее в августе текущего года сообщалось, что место отдыха советских лидеров в Крыму, где, в частности, любил бывать Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей.
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