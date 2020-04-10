COVID-19 помог Трампу впервые догнать Байдена по популярности среди избирателей
На фоне пандемии COVID-19 Дональд Трамп впервые догнал Джо Байдена по популярности среди избирателей. Как отмечает телеканал Fox News, ссылаясь на данные собственного исследования, действующий президент США впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx, отмечают Известия.
В ходе исследования выяснилось, что не менеe 42% опрошенных проголосовали бы за Байденa. Столько же респондентов заявили, что поддержали бы Трампa. При этом 7% участников опроса признались, что отдали бы свой голос за другого кандидата. При этом в марте голосовать за Джо Байдена были готовы 49% респондентов, а за Дональда Трампа — лишь 40%, напоминает Газета.ру.
Как отмечают аналитики, одной из причин потери Байденом поддержки избирателей является тот факт, что он из-за пандемии коронавируса лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. При этом Трамп ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых в борьбе с распространением COVID-19.
Ранее НСН писала, что Дональд Трамп пояснил свои слова о приостановке взносов в ВОЗ. Он подчеркнул, что США пока всего лишь рассматривают возможность приостановки выделения средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким уточнением выступил американский президент Дональд Трамп.
В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что США намерены «приостановить выделение средств, которые тратятся на ВОЗ», передает RT. Позднее он пояснил, что Вашингтон лишь изучит возможность прекращения финансирования.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что ВОЗ получает большие деньги от Штатов, при этом организация «не соглашалась и критиковала его решение по запрету на въезд в США», а также «ошибалась во многих вещах».
Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в концентрации на Китае в условиях пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Нефть «лихорадит»: Сделку России и Саудовской Аравии затормозила Мексика
- Новости за ночь: Минздрав предложил диагностировать коронавирус без анализов
- Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
- Новости за ночь: ОПЕК+ не пришла к соглашению по нефтедобыче из-за Мексики
- В Госдуме предложили дать медикам дополнительный отпуск после пандемии