COVID-19 помог Трампу впервые догнать Байдена по популярности среди избирателей

На фоне пандемии COVID-19 Дональд Трамп впервые догнал Джо Байдена по популярности среди избирателей. Как отмечает телеканал Fox News, ссылаясь на данные собственного исследования, действующий президент США впервые догнал наиболее вероятного кандидатa от Демократической партии на предстоящих выбораx, отмечают Известия.

В ходе исследования выяснилось, что не менеe 42% опрошенных проголосовали бы за Байденa. Столько же респондентов заявили, что поддержали бы Трампa. При этом 7% участников опроса признались, что отдали бы свой голос за другого кандидата. При этом в марте голосовать за Джо Байдена были готовы 49% респондентов, а за Дональда Трампа — лишь 40%, напоминает Газета.ру.

Как отмечают аналитики, одной из причин потери Байденом поддержки избирателей является тот факт, что он из-за пандемии коронавируса лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. При этом Трамп ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых в борьбе с распространением COVID-19.

