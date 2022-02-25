CNN: США введут санкции против Путина 25 февраля

Власти США намерены ввести санкции против президента РФ Владимира Путина уже в пятницу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с этим решением.

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Как отмечает издание, российский лидер станет «самой громкой мишенью» санкций против российской экономики и ближайшего окружения Путина после российского вторжения на Украину. Согласно одному из источников, санкции также распространятся на других российских чиновников.

Ранее ЕС и Великобритания объявили о введении санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВладимир Путин
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