CNN: США введут санкции против Путина 25 февраля

Как отмечает издание, российский лидер станет «самой громкой мишенью» санкций против российской экономики и ближайшего окружения Путина после российского вторжения на Украину. Согласно одному из источников, санкции также распространятся на других российских чиновников.

Ранее ЕС и Великобритания объявили о введении санкции против Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

