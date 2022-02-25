Зеленский обсудил с Байденом «антивоенную коалицию»
Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.
По словам Зеленского, стороны обсудили усиление санкций, оборонную помощь и антивоенную коалицию.
Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций лично против президента Путина и главы МИД РФ Лаврова.
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