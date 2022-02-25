Зеленский обсудил с Байденом «антивоенную коалицию»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Twitter сообщил, что провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

Сербия не намерена вводить санкции против РФ

По словам Зеленского, стороны обсудили усиление санкций, оборонную помощь и антивоенную коалицию.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций лично против президента Путина и главы МИД РФ Лаврова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БайденВладимир Зеленский
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