CNN: США планируют отправку военных советников на Украину
Администрация Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и нового оборудования, включая вооружение, из-за наращивания Россией сил у границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
По словам источников, в пакет помощи могут войти новые противотанковые и противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. В администрации, однако, обеспокоены тем, что отправка техники и вертолетов может быть расценена Россией как серьезная эскалация конфликта.
Ранее политики и военные в эфире НСН поспорили о возможном участии России в войне с Украиной.
В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».
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