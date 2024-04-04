CNN: США одобрили передачу Израилю 2 тысяч авиабомб

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрила передачу Израилю крупной партии авиабомб. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Отмечается, что была одобрена передача более тысячи 500-фунтовых бомб и свыше тысячи бомб малого диаметра. Согласно данным, решение на передачу бомб было принято в понедельник, 1 апреля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль недостаточно защищает мирное население, а конфликт в секторе Газа стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:СШАИзраиль

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