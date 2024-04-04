CNN: США одобрили передачу Израилю 2 тысяч авиабомб
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена одобрила передачу Израилю крупной партии авиабомб. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что была одобрена передача более тысячи 500-фунтовых бомб и свыше тысячи бомб малого диаметра. Согласно данным, решение на передачу бомб было принято в понедельник, 1 апреля.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль недостаточно защищает мирное население, а конфликт в секторе Газа стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru