CNN: США одобрили передачу Израилю 2 тысяч авиабомб

Отмечается, что была одобрена передача более тысячи 500-фунтовых бомб и свыше тысячи бомб малого диаметра. Согласно данным, решение на передачу бомб было принято в понедельник, 1 апреля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль недостаточно защищает мирное население, а конфликт в секторе Газа стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников, передает «Радиоточка НСН».

