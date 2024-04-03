Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту мирных жителей в Газе
3 апреля 202405:17
Израиль недостаточно защищает мирное население, а конфликт в Газе стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
По его словам, Вашингтон неоднократно призывал израильские власти избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные. Как отметил глава государства, для защиты гумработников Израиль также делает недостаточно.
Ранее стало известно, что более миллиона жителей сектора Газа остались без домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru