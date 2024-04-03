Байден раскритиковал Израиль за недостаточную защиту мирных жителей в Газе

По его словам, Вашингтон неоднократно призывал израильские власти избегать того, чтобы военные операции затрагивали гуманитарные. Как отметил глава государства, для защиты гумработников Израиль также делает недостаточно.

Ранее стало известно, что более миллиона жителей сектора Газа остались без домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

