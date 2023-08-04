CNN: США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера
США планируют вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
Отмечается, что представители МИД США связались с сотнями американских граждан в Нигере. Согласно данным, часть из них захотели остаться в стране. Указывается, что те, кто захотел выехать из Нигера, смогут сделать это на самолетах, которые прибудут за дипломатами.
Ранее сообщалось, что испанское правительство ведет работу над эвакуацией свыше 70 своих граждан, находящихся в Нигере. Отмечается, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал испанцев, находящихся в Нигере, связаться с посольством, если оно еще не связалось с ними. Он отметил, что необходимо определить их местонахождение и убедиться, что с ними все в порядке, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На территории Воткинского завода в Удмуртии прогремел взрыв
- CNN: США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера
- Саудовская Аравия подтвердила намерение провести консультации по Украине
- Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА
- СМИ: украинские дипломаты отказываются возвращаться в страну
- В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой
- Цена нефти Brent поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля
- Литва признала 254 россиян угрозой нацбезопасности
- Латвия обяжет покинуть страну шесть тысяч россиян, не сдавших языковой экзамен
- Глава МИД Приднестровья осудил намерение Кишинева ввести таможенные платежи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru