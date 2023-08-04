CNN: США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера

Отмечается, что представители МИД США связались с сотнями американских граждан в Нигере. Согласно данным, часть из них захотели остаться в стране. Указывается, что те, кто захотел выехать из Нигера, смогут сделать это на самолетах, которые прибудут за дипломатами.

Ранее сообщалось, что испанское правительство ведет работу над эвакуацией свыше 70 своих граждан, находящихся в Нигере. Отмечается, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал испанцев, находящихся в Нигере, связаться с посольством, если оно еще не связалось с ними. Он отметил, что необходимо определить их местонахождение и убедиться, что с ними все в порядке, сообщает «Радиоточка НСН».

