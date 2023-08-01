Europa Press: Правительство Испании эвакуирует более 70 своих граждан из Нигера

Отмечается, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал испанцев, находящихся в Нигере, связаться с посольством, если оно еще не связалось с ними. Он отметил, что необходимо определить их местонахождение и убедиться, что с ними все в порядке.

Ранее в Нигере произошел военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен сторонник Запада президент Мохамед Базум. В четверг, 27 июля, охрана президента блокировала его дворец, после чего объявила, что глава государства отстранен от власти из-за «плохого управления», сообщает «Радиоточка НСН».

