Europa Press: Правительство Испании эвакуирует более 70 своих граждан из Нигера

Испанское правительство ведет работу над эвакуацией свыше 70 своих граждан, находящихся в Нигере. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в МИД страны.

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Отмечается, что глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал испанцев, находящихся в Нигере, связаться с посольством, если оно еще не связалось с ними. Он отметил, что необходимо определить их местонахождение и убедиться, что с ними все в порядке.

Ранее в Нигере произошел военный переворот, в ходе которого от власти был отстранен сторонник Запада президент Мохамед Базум. В четверг, 27 июля, охрана президента блокировала его дворец, после чего объявила, что глава государства отстранен от власти из-за «плохого управления», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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