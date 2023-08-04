СМИ: Армию Нигерии привели в боевую готовность

Армия Нигерии была приведена в боеготовность для возможной отправки в Нигер, однако приказа о начале мобилизации пока не поступало, сообщает газета Wall Street Journal.

Свергнутый глава Нигера Базум призвал мировое сообщество восстановить порядок в стране

Издание ссылается на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил, который утверждает, что военнослужащим приказано «находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере».

Военный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, провозгласив главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно изменить ситуацию в Нигере к лучшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: кадр телетрансляции
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