СМИ: Армию Нигерии привели в боевую готовность

Издание ссылается на неназванного офицера нигерийских вооруженных сил, который утверждает, что военнослужащим приказано «находиться в полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере».

Военный переворот произошёл в Нигере 26 июля. Военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, провозгласив главой государства генерала Абдурахмана Тчиани.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли вмешательство каких-то нерегиональных сил способно изменить ситуацию в Нигере к лучшему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

