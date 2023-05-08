Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты для судов при нарушении нефтяных санкций
Европейский союз намерен запретить заходить в свои порты судам, которые пытаются обойти нефтяные санкции против России. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным американского агентства, мера станет частью нового пакета антироссийских санкций. Брюссель уделит больше внимания попыткам обхода ограничений, говорится в публикации.
«Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы», - пишет Bloomberg.
Глава польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек заявил о больших убытках из-за запрета на поставки российской нефти. Он уточнил, что ежедневно концерн теряет $27 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru