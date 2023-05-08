Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты для судов при нарушении нефтяных санкций

По данным американского агентства, мера станет частью нового пакета антироссийских санкций. Брюссель уделит больше внимания попыткам обхода ограничений, говорится в публикации.

«Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы», - пишет Bloomberg.

Глава польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек заявил о больших убытках из-за запрета на поставки российской нефти. Он уточнил, что ежедневно концерн теряет $27 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

