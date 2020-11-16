CNN: Численность американских войск в Ираке и Афганистане сократится

Американский телеканал СNN сообщил о намерении президента США Дональда Трампа сократить численность контингента военных в Афганистане и Ираке. Об этом сообщает ТАСС.

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В понедельник 16 ноября в эфире телеканала появилась информация о том, что в каждом из двух государств будет оставлено по 2,5 тысячи военнослужащих к 15 января 2021 года.

CNN со ссылкой на собственные источники передает, что приказ президента о сокращении контингента может появится течение ближайших дней. Американские военные уже проинформированы о планируемом сокращении.

Ранее НСН писала о том, что воинский контингент США в Ираке сократится до 3,5 тысячи военнослужащих.


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