CNN: Численность американских войск в Ираке и Афганистане сократится

В понедельник 16 ноября в эфире телеканала появилась информация о том, что в каждом из двух государств будет оставлено по 2,5 тысячи военнослужащих к 15 января 2021 года.

CNN со ссылкой на собственные источники передает, что приказ президента о сокращении контингента может появится течение ближайших дней. Американские военные уже проинформированы о планируемом сокращении.

Ранее НСН писала о том, что воинский контингент США в Ираке сократится до 3,5 тысячи военнослужащих.



