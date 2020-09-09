Новости за ночь: Трамп объявит о сокращении войск в Ираке и Афганистане

Президент США Дональд Трамп 9 сентября объявит о дальнейшем сокращении численности американских войск в Ираке, сообщили в Белом доме. Кроме того, в ближайшие дни ожидается аналогичное решение относительно воинского контингента США в Афганистане, передаёт RT.

На днях Трамп обвинил руководство Пентагона в желании вести войны ради обогащения предприятий военно-промышленного комплекса, писала «Газета.ру». Политик также несколько раз говорил о своем стремлении завершить эру «бесконечных войн». Трамп также не упустил случая раскритиковать своего соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в том, что тот, будучи вице-президентом США при администрации Барака Обамы, «отправил молодёжь сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах».

Трамп назвал Байдена тупицей

Ранее сообщалось, что воинский контингент США в Ираке сократится до 3,5 тысячи военнослужащих. В Афганистане после первого этапа вывода войск США пока остаются 8,6 тысячи американских солдат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанИракСШАВоеннослужащие
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