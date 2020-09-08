Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал своего главного соперника на предстоящих выборах главы государства от Демпартии, бывшего вице-президента Джо Байдена и кандидата в вице-президенты от демократов Камалу Харрис.

Недовольство Трампа вызвали высказывания оппонентов, которые он назвал «антипрививочной риторикой». Трамп ранее говорил, что вакцина против коронавируса COVID-19 может быть создана в рекордные сроки, уже до выборов. Оппоненты посчитали, что в условиях политического давления есть риск, что вакцину начнут применять до получения данных о её безопасности. Камала Харрис заявила, что не доверяла бы такой предвыборной «вакцине Трампа», а Байден раскритиковал Трампа за его отношение к борьбе с COVID-19 в начале пандемии, повторив аргументы многих врачей.

Выступая на лужайке перед Белым домом, Трамп назвал Байдена и Харрис некомпетентными людьми, призвав немедленно извиниться за «безрассудную антипрививочную риторику», передаёт Reuters. Кроме того, Трамп назвал Байдена «тупицей» (stupid).

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Опросы общественного мнения показывают, что Трамп отстаёт от своего оппонента.

