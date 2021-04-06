CNN Brasil: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение российской вакцины

Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о применении вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в настоящее время проходит процедуру одобрения в стране, передает CNN Brasil со ссылкой на источники в окружении бразильского президента.

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Болсонару может связаться с Путиным уже 6 апреля, чтобы поговорить о получении разрешения на использование российского препарата в Бразилии.

Сейчас в Бразилии разрешены к применению вакцины от коронавируса производства Coronavac и AstraZeneca. Также одобрение бразильского регулятора получила вакцина Pfizer, ее поставки ожидаются в апреле.

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ФОТО: Wikimedia Commons
ТЕГИ:ВакцинацияБразилияВладимир Путин
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