CNN Brasil: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение российской вакцины
Президент Бразилии Жаир Болсонару намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос о применении вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в настоящее время проходит процедуру одобрения в стране, передает CNN Brasil со ссылкой на источники в окружении бразильского президента.
Болсонару может связаться с Путиным уже 6 апреля, чтобы поговорить о получении разрешения на использование российского препарата в Бразилии.
Сейчас в Бразилии разрешены к применению вакцины от коронавируса производства Coronavac и AstraZeneca. Также одобрение бразильского регулятора получила вакцина Pfizer, ее поставки ожидаются в апреле.
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