CNN Brasil: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение российской вакцины

Болсонару может связаться с Путиным уже 6 апреля, чтобы поговорить о получении разрешения на использование российского препарата в Бразилии.

Сейчас в Бразилии разрешены к применению вакцины от коронавируса производства Coronavac и AstraZeneca. Также одобрение бразильского регулятора получила вакцина Pfizer, ее поставки ожидаются в апреле.

