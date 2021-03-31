Пилотную партию российской вакцины «Спутник V» произвели в Бразилии

Пилотная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» произведена в Бразилии. Сообщение об этом опубликовано в Facebook посольства России в республике.

Отмечается, что препарат произвела компания BTHEK Biotecnologia. Во вторник предприятие посетил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

Пилотную партию «Спутника V» отправят для сертификации и проверки в Москву, в том числе, в разработавший вакцину НИЦЭМ имени Гамалеи.

Предприятие BTHEK Biotecnologia — часть компании União Química, ранее подписавшей контракт с Российским фондом прямых инвестиций на закупку и производство «Спутника V».

Сейчас в Бразилии разрешены к применению вакцины от коронавируса производства Coronavac и AstraZeneca, отмечает телеканал «360». Также одобрение бразильского регулятора получила вакцина Pfizer, ее поставки ожидаются в апреле.

