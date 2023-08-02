СМИ сообщили о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при наступлении
Украинские военные создали разветвлённую систему медицинской эвакуации, с помощью которой экстренную помощь бойцам стараются оказать в течение 25 минут после ранения, пишет The New York Times.
Как пишет газета, десятки специализированных стабилизационных пунктов были размещены недалеко от линии фронта. Здесь раненным оказывают экстренную помощь перед дальнейшей эвакуацией.
Сотрудник одного из таких временных медицинских постов, расположенного на контролируемой Украиной территории Запорожской области, заявил, что работа ведётся круглосуточно, так как к медикам поступает «колоссальное» число раненых украинских военнослужащих, участвующих в контрнаступлении.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за июль украинская армия потеряла 20 824 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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