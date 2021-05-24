Чужой против хищника. Роскомнадзор «зарубился» с Google
Роскомнадзор грозит замедлить работу сервисов Google, интернет-гигант пошел в суды
Google стал новым объектом пристального внимания Роскомнадзора: ведомство дало сутки на удаление запрещенного контента, угрожая в случае невыполнения требований штрафами и замедлением работы сервисов компании. В общей сложности в Роскомнадзоре указали на 5 тыс. запрещенных материалов на YouTube, который принадлежит Google. Из них 3,5 тысяч содержат призывы к экстремизму, а более 900 запрещены судом. «Если после уведомления интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн руб.», - предупредили в Роскомнадзоре. При повторном нарушении размер штрафа может вырасти до десятой доли совокупного размера годовой выручки и повлечь за собой меры по замедлению трафика.
Неожиданно в тот же день стало известно, что Google решил судиться с Роскомнадзором. Решение, на первый взгляд, наивное, однако не исключено, что компания имеет более содержательные планы, чем портить себе нервы в российских судах. В иске, поданном в Арбитражный суд Москвы, компания оспаривает требование Роскомнадзора об удалении 12 ссылок на противоправный контент. К рассмотрению он принят 11 мая. Речь в нем идет о материалах, в которых присутствуют призывы, «в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», - пояснили «Ъ» в Роскомнадзоре.
О том, что Google собирается пойти дальше российских судов в отстаивании своих интересов в споре с Роскомнадзором, говорит тот факт, что иск был подан от имени головной компании, а не от российской «дочки». Опрошенные изданием юристы видят в этом намерение оспорить в других юрисдикциях решения российских судов, которые очевидно будут не в пользу компании.
Между тем, даже успех Google в европейских, например, судах Роскомнадзору будет что слону дробина. С учетом принятых в прошлом году поправок в Конституцию, в частности, о примате российского права над международным, ведомство сможет сослаться на то, что решения зарубежных судов не являются обязательными к исполнению в России. Понимая все это, другой оппонент Роскомнадзора, Twitter, в недавнем споре решил подобру-поздорову пойти на сотрудничество и получил обещания снять ограничения.
Однако в случае с Google противостояние с Роскомнадзором приобретает затяжной характер с неочевидным исходом. Пока же прогноз для Google с его YouTube таков: пасмурно, возможны замедления…
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