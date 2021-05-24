Чужой против хищника. Роскомнадзор «зарубился» с Google

Неожиданно в тот же день стало известно, что Google решил судиться с Роскомнадзором. Решение, на первый взгляд, наивное, однако не исключено, что компания имеет более содержательные планы, чем портить себе нервы в российских судах. В иске, поданном в Арбитражный суд Москвы, компания оспаривает требование Роскомнадзора об удалении 12 ссылок на противоправный контент. К рассмотрению он принят 11 мая. Речь в нем идет о материалах, в которых присутствуют призывы, «в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», - пояснили «Ъ» в Роскомнадзоре.

О том, что Google собирается пойти дальше российских судов в отстаивании своих интересов в споре с Роскомнадзором, говорит тот факт, что иск был подан от имени головной компании, а не от российской «дочки». Опрошенные изданием юристы видят в этом намерение оспорить в других юрисдикциях решения российских судов, которые очевидно будут не в пользу компании.