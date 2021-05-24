Клименко объяснил, зачем Google «юридическая бодяга» c Роскомнадзором
Google очень не хочет менять свою публичную политику по указке российского регулятора, и американцы просто тянут время, уверен экс-советник президента России по развитию интернета.
Иск от компании Google к Роскомнадзору – попытка потянуть время, чтобы выработать решение насчет требований, на которых настаивает ведомство. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
«Обычно Роскомнадзор предъявляет претензии, поэтому это решение с иском выглядит немножечко странновато. Сейчас у Google, по-моему, проблема. Думаю, их основная тактика – выработать решение, что делать со штрафами и каким образом исполнить решение суда, которое формально нарушает их публичную политику. Ведь если его менять, то надо менять для всех. А что происходит сейчас – это вопрос затягивания времени до принятия какого-то решения. Какое решение примет Google, мы с вами не знаем. Можно даже проиграть суд, но перед этим очень долго судиться по разным основаниям. Мне кажется, что сейчас Google движется в этом направлении. Конечного решения, видимо, пока нет, вот они решили подождать как минимум до московских выборов, а потом посмотреть, какая будет ситуация. Потянуть три-четыре месяца – ничтожный срок», - предположил он.
Компания оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на ролики, в которых, по мнению регулятора, содержится «противоправный контент». Речь идет о видео, размещенных на YouTube об участии в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
Герман Клименко выразил уверенность, что Google может продолжить разбирательство в международных судах.
«Как недоучившийся юрист могу сказать, что очень сложно обсуждать ситуацию, не видя документов. Но как житель города Москвы я уверен, что в первой инстанции выиграть у Google не получится по многим причинам. Будет апелляция, и мы увидим, возможно, какие-то более-менее серьезные споры уже в кассационной инстанции, когда дело выйдет из Москвы. А как сторонний наблюдатель думаю, что юристы у Google грамотные, у них существует развилка для принятия решения. Если сейчас исковое заявление принято, скорее всего, вопрос со штрафами отодвигается на время этого судебного процесса. Решений много, с Twitter тоже была долгая история - сначала суд, потом штраф 4 миллиона, потом споры, затягивание. Я думаю, мы тоже втянемся в эту юридическую бодягу», - заявил он.
В понедельник стало известно, что суд в Москве принял к производству иск американской корпорации Google к Роскомнадзору. Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора. При этом истцом выступило не дочернее ООО «Гугл», а головная компания. В ведомстве выразили готовность к диалогу с компанией в судебном порядке.
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