Клименко объяснил, зачем Google «юридическая бодяга» c Роскомнадзором

Компания оспаривает требования российского ведомства заблокировать 12 ссылок на ролики, в которых, по мнению регулятора, содержится «противоправный контент». Речь идет о видео, размещенных на YouTube об участии в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

Герман Клименко выразил уверенность, что Google может продолжить разбирательство в международных судах.

«Как недоучившийся юрист могу сказать, что очень сложно обсуждать ситуацию, не видя документов. Но как житель города Москвы я уверен, что в первой инстанции выиграть у Google не получится по многим причинам. Будет апелляция, и мы увидим, возможно, какие-то более-менее серьезные споры уже в кассационной инстанции, когда дело выйдет из Москвы. А как сторонний наблюдатель думаю, что юристы у Google грамотные, у них существует развилка для принятия решения. Если сейчас исковое заявление принято, скорее всего, вопрос со штрафами отодвигается на время этого судебного процесса. Решений много, с Twitter тоже была долгая история - сначала суд, потом штраф 4 миллиона, потом споры, затягивание. Я думаю, мы тоже втянемся в эту юридическую бодягу», - заявил он.

В понедельник стало известно, что суд в Москве принял к производству иск американской корпорации Google к Роскомнадзору. Отмечается, что это первый раз, когда компания подала иск против Роскомнадзора. При этом истцом выступило не дочернее ООО «Гугл», а головная компания. В ведомстве выразили готовность к диалогу с компанией в судебном порядке.

