США расширили свою территорию за счет шельфа в Арктике

Госдепартамент США заявил о расширении своей части континентального шельфа в Арктике, передает агентство Bloomberg.

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«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой. Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания», — заявили в американском ведомстве.

Bloomberg пишет, что администрация США после расширения территории за счет арктического шельфа обогатится месторождениями нефти и газа. Также Соединенные штаты получат доступ к минералам для производства аккумуляторов электромобилей, отмечает РИА Новости.

Ранее президент Владимир Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов в северных регионах заявил, что Арктика имеет для России стратегическое значение. В числе задач государства президент назвал создание условий для развития в северных регионах малого и среднего бизнеса, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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