США расширили свою территорию за счет шельфа в Арктике

Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Новая модель высшего образования в РФ не изменит формат и содержание ЕГЭ

Первый более чем за три года регулярный пассажирский авиарейс прибыл из Москвы в Гонконг

Шквалистый ветер в Сочи повалил свыше 80 деревьев и повредил кровли более десяти домов

В Москве в ближайшие дни легкий мороз и сильная гололедица