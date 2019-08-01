Чувствуют себя обманутыми. Почему КНДР снова запугивает соседей

«Меры КНДР носят больше предупредительно-психологический характер, нежели подготовка каких-то конкретных военных действий. Дело в том, что США и Южная Корея явно не спешат выполнять обязательства, взятые ими на себя на предыдущих саммитах. Северная Корея видит эту обстановку, что Южная Корея продолжает, хотя и ограничено, проводить совместные маневры с американцами, закупать новейшую боевую технику США. Все это вызывает озабоченность в Пхеньяне, там считают, что эти действия противоречат договоренностям 2018 года между главами КНДР и Южной Кореи. Тогда стороны пообещали, никогда больше на Корейском полуострове не будет войны. Северокорейцы посылают сигнал, что они не намерены сидеть сложа руки, и тоже укрепляют свою обороноспособность.

К сожалению, те политические договоренности, которые должны были принести разрядку и мир на Корейском полуострове, пока явно буксуют. А вот наращивание военных приготовлений, наращивание вооружений с обеих сторон продолжается. Очень хотелось бы надеяться, что и Север, и Юг, наконец, прекратят эту спираль гонки вооружений, и займутся тем, о чем они договорились в прошлом году: поискам примирения, мира, сотрудничества для корейцев», - заявил эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что единственный способ вынудить Пхеньян прекратить ракетные запуски – снятие санкций против КНДР со стороны США.

