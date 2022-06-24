«Чувство несправедливости»: В Грузии оскорбились кандидатурой Украины на вступление в ЕС
От Украины, в отличие от Грузии, не потребовали резких изменений внутри страны и оставили их "на потом", отметил в эфире НСН Рамаз Сакварелидзе.
Большинство жителей Грузии считают несправедливым непредоставление стране статуса кандидата на вступление в ЕС, так как государство находится в лучшем положении, чем Украина и Молдавия, заявил грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, власти ЕС готовы предоставить статус кандидата и Грузии, как только будут «решены оставшиеся приоритеты». Как отметил Рамаз Сакварелидзе, в Грузии ожидали, что ЕС оценит изменения страны в лучшую сторону.
«Грузинская оппозиция делает акцент на том, что не смогли получить статус – значит, власти что-то не доделали. То есть используют этот факт как повод для критики властей. А представители ведущей партии и исполнительные власти подчеркивают, что это настоящая победа, потому что в истории Грузии никогда раньше не шла речь о европейской перспективе. Они думают, что Грузия без сомнения будет европейской, просто надо выполнить условия. А народ Грузии в большинстве чувствует несправедливость. Я говорю о той части населения, которая не прикована ни к какой партийной платформе и рассуждает без влияния. По всем признакам Грузия находится в лучшем положении, чем Украина и Молдавия. Все ожидали, что это будет оценено», - сказал Сакварелидзе.
По его словам, основные требования Евросоюза к Грузии, Украине и Молдавии были абсолютно одинаковые. Политолог подчеркнул, что на этом и основывается чувство несправедливости, так как у Украины не самая лучшая политическая ситуация.
«На первом месте было требование сократить или ликвидировать поляризацию. Однако не уточнялось, как это надо сделать. Это вызвало у Грузии гораздо большую поляризацию, чем было раньше. Оппозиция и правящая партия гораздо жестче начали друг друга критиковать после этого требования ЕС. Наверное, еще не успели продумать до конца, каким будет результат этого требования. А остальные требования такие же, как у Украины и Молдавии. В частности, сокращение коррупции. Хотя она наименьшее место занимает в оценке грузинской ситуации. На этом и основывалось чувство несправедливости. Одни и те же замечания остались Украине и Молдавии пожеланиями на будущее, это не помешало их статусу», - резюмировал Сакварелидзе.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова работать последующие месяцы для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.
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