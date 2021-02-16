Японцам предложили «забыть» о Курилах после слов Путина

Японские газеты Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo посвятили свои материалы заявлению президента РФ Владимира Путина о развитии отношений между Токио и Москвой, передает РИА «Новости».

Ранее президент в ходе беседы с редакторами государственных СМИ сообщил, что действия России по отношению к Японии не будут противоречить Конституции страны. Многие СМИ Японии сделали вывод, что Россия не будет обсуждать суверенитет Южных Курил.

Пользователи соцсетей заключили, что Япония может не рассчитывать на возвращение не только Курил, но и территорий под контролем Китая – островах Сенкаку. «Японии нужно прекращать экономическую помощь России и свою униженную по отношению к Москве политику», - написал один японец. «После войны прошло уже 75 лет. На "северных островах" давно живут русские люди. Никакого возврата и Японии быть не может», - приводит комментарий другого японца РИА Новости.

После окончания Второй мировой войны Япония и Россия не подписали мирного соглашения, препятствием для которого является вопрос о принадлежности Южных Курил, которые в Японии называют «северными территориями» – островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи.