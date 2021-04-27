В России зарегистрирован торговый знак «Петров и Баширов»

Российская компания из Подмосковья «Дельта» объявила, что зарегистрировала торговый знак «Петров и Боширов» для создания компьютерных игр в жанре Role-Playing Game (RPG), сообщает URA.RU.

Пражский раздрай. Чехия снова высылает россиян

Ранее полиция Чехии объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В чешской полиции сообщили, что россиян ищут в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления», пишет «Газета.ру».

Затем Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, Россия в ответ - 20 сотрудников чешского посольства. Дипломатическое противостояние между Чехией и Россией обострилось после того, как Прага обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых оказались Александр Петров и Руслан Боширов.

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ТЕГИ:Петров И Боширов
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