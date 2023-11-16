«Чудовищный»: Режиссер Сокуров оценил приговор для Саши Скочиленко
Российский кинорежиссёр Александр Сокуров заявил, что уголовное дело против художницы Александры Скочиленко - это унижением судебного процесса, сообщает Газета.Ru.
По его мнению, в деле нет содержания и преступления, а приговор для девушки «не просто строгий, а беда».
«Приговор... чудовищный какой-то... содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии...Это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией», — подчеркнул он.
Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, в свою очередь, назвал семилетний срок для Сколиченко «показательной расправой» с целью запугать тех, высказывает мнение, отличное от официального. Он добавил, что в приговоре нет «ни законности, ни справедливости, ни гуманизма».
Ранее Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга признал художницу Александру Скочиленко, которая заменила ряд ценников в магазине на антивоенные стикеры, виновной в распространении фейков о российской армии. Девушку, страдающую рядом заболеваний, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru