Чубайс стрельнул из гаубицы после нового назначения

«Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет», - написал Чубайс.

Ранее Чубайс в течение 12 лет возглавлял «Роснано». Он проработал в этой должности 12 лет.

Напомним, традиционный выстрел из артиллеристского орудия в полдень существует в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в Севастополе, Владивостоке, Красноярске.

