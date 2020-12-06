Чубайс стрельнул из гаубицы после нового назначения

Анатолий Чубайс, который в конце недели стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, совершил выстрел из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости. Фото он опубликовал в своем Facebook.

Чубайс прокомментировал своё назначение на новую должность

«Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет», - написал Чубайс.

Ранее Чубайс в течение 12 лет возглавлял «Роснано». Он проработал в этой должности 12 лет.

Напомним, традиционный выстрел из артиллеристского орудия в полдень существует в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в Севастополе, Владивостоке, Красноярске.

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ФОТО: Facebook.com/Anatoly Chubays
ТЕГИ:Отставки И НазначенияНазначениеАнатолий Чубайс
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