Чубайс стрельнул из гаубицы после нового назначения
Анатолий Чубайс, который в конце недели стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, совершил выстрел из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости. Фото он опубликовал в своем Facebook.
«Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет», - написал Чубайс.
Ранее Чубайс в течение 12 лет возглавлял «Роснано». Он проработал в этой должности 12 лет.
Напомним, традиционный выстрел из артиллеристского орудия в полдень существует в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в Севастополе, Владивостоке, Красноярске.
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