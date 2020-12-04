Чубайс прокомментировал своё назначение на новую должность

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал своё новое назначение на личной странице в Facebook.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В новой должности экс-глава «Роснано» не будет считаться госслужащим или сотрудником президентской администрации.

По словам Чубайса, ему неоднократно приходилось заниматься тем, что важно для России, однако не очень приятно для него самого. Бывший руководитель госкорпорации отметил, что его новая должность значима для страны и интересна ему самому.

Анатолий Чубайс занимал пост гендиректора «Российской корпорации нанотехнологий» (позже — «Роснано» ) с 2008 года, с 2011 по 2020 годы был председателем правления госкорпорации.

